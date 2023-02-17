Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için forma satışa çıkarıyor

Alman devi Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden dolayı zarar gören insanlar için yeni bir adım atıyor. Sarı siyahlı kulüp, futbolcuların maçta giydiği formaları açık arttırma ile satıp elde edilen geliri depremzedelere bağışlayacak.

23:38 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Borussia Dortmund'un depremzedeler için giyeceği forma

Borussia Dortmund'un depremzedeler için giyeceği forma

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için yeni bir adım attı.

Sarı siyahlılar, 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın zarar gördüğü olayın ardından farkındalığı ve insanların desteklerini arttırması için yeni bir karar aldı.

Hertha Berlin ve Werder Bremen maçında giyecekler

Borussia Dortmund çıkardığı siyah formayı Hertha Berlin ve Werder Bremen maçında giyecek. Futbolcuların giydiği forma açık arttırmada satılacak ve elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Borussia Dortmund ayrıca insanların daha fazla destek vermesi için çağrıda bulundu.



#Borussia Dortmund
#deprem
#yardım
9 dakika önce
default-profile-img
Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için forma satışa çıkarıyor
Özbekistan'dan Türkiye’ye üst düzey ziyaret
Depremden sonra ürküten yeni kareler: Mezarlıkta yarıklar oluştu
Lincoln Henrique'den yaralı depremzedelere ziyaret
Uzmanlardan ailelere "çocukların da yas tutmasına izin verin" önerisi
Jose Mourinho'nun yeni durağı PSG olabilir
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.