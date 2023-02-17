Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için forma satışa çıkarıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem için yeni bir adım attı.

Sarı siyahlılar, 42 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın zarar gördüğü olayın ardından farkındalığı ve insanların desteklerini arttırması için yeni bir karar aldı.

Hertha Berlin ve Werder Bremen maçında giyecekler

Borussia Dortmund çıkardığı siyah formayı Hertha Berlin ve Werder Bremen maçında giyecek. Futbolcuların giydiği forma açık arttırmada satılacak ve elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Borussia Dortmund ayrıca insanların daha fazla destek vermesi için çağrıda bulundu.







