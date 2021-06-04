Burak Öksüz Süper Lig yolunda

Burak Öksüz oynadığı takımlarda 53 numaralı formayı tercih ediyor.

Sezon başında Sakaryaspor'a transfer olan Burak Öksüz, 2020-2021 sezonunda çıktığı 37 maçta, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Oynadığı futbolla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig takımlarının radarına girdi.

Geçen sezon memleketinin temsilcisi Çaykur Rizespor ile de ismi anılan Burak Öksüz'ün yeniden Karadeniz ekibinin transfer listesine alındığı öğrenildi. Burak'ın da Rize'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Daha önce Osmanlıspor, Ankaragücü, Ankara Demir, 24 Erzincanspor'da top koşturan Burak Öksüz'ün Sakaryaspor ile bir yıllık olan sözleşmesi sona erdi.

1.85 boyundaki Burak Öksüz sol ayağını kullanıyor.