Burak Süleyman'dan Zeki Yavru'ya: Çık efendi gibi oyna!

Zeki Yavru'nun oyundan çıkarken gerginliğe neden olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, büyük bir kariyeri olmasına rağmen yaptığı hareketlerin kendisine yakışmadığını söyledi.

"Türk futbolcular olarak şov işlerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Samsunspor taraftarlarının da böyle futbolculara prim vermemesi gerekiyor. Ben yapıyorsam benim taraftarlarım da bana prim vermesin. Hoş olaylar olmadı. Oynayacaksan çık efendi gibi futbolunu oyna. Tamam taraftarlarını alkışladın anlarız. Zeki Yavru, kariyerin var. Kendini yetiştiremediğin zaman çirkin görüntüler çıkıyor ortaya. 50 sefer alkışlayamazsın! Bütün Samsunspor’u tebrik ediyorum. Türk futbolcusu olarak bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Taraftarlarımıza şov yapmaktan vazgeçelim. Taraftarlarımız da ben dahil bunlara prim vermesinler."