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Spor

Burak Süleyman'dan Zeki Yavru'ya: Çık efendi gibi oyna!

Sakaryaspor forması giyen Burak Süleyman, dün olaylar çıkan maçtan sonra Samsunsporlu Zeki Yavru'ya tepkisini dile getirdi. Süleyman, "Oynayacaksan çık efendi gibi futbolunu oyna. Kariyerin var. Kendini yetiştiremediğin zaman çirkin görüntüler çıkıyor ortaya" diye konuştu.

11:32 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zeki Yavru oyundan çıkarken saha bir anda karıştı.

Zeki Yavru oyundan çıkarken saha bir anda karıştı.

1. Lig'de oynanan maçta Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Sakaryaspor'un tecrübeli futbolcusu Burak Süleyman, karşılaşmanın ardından rakip takım oyuncusu Zeki Yavru'ya sitem etti.


Zeki Yavru'nun oyundan çıkarken gerginliğe neden olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, büyük bir kariyeri olmasına rağmen yaptığı hareketlerin kendisine yakışmadığını söyledi.


Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Burak Süleyman'ın açıklamaları şöyle:

"50 sefer alkışlayamazsın!"


"Türk futbolcular olarak şov işlerinden vazgeçmemiz gerekiyor. Samsunspor taraftarlarının da böyle futbolculara prim vermemesi gerekiyor. Ben yapıyorsam benim taraftarlarım da bana prim vermesin. Hoş olaylar olmadı. Oynayacaksan çık efendi gibi futbolunu oyna. Tamam taraftarlarını alkışladın anlarız. Zeki Yavru, kariyerin var. Kendini yetiştiremediğin zaman çirkin görüntüler çıkıyor ortaya. 50 sefer alkışlayamazsın! Bütün Samsunspor’u tebrik ediyorum. Türk futbolcusu olarak bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Taraftarlarımıza şov yapmaktan vazgeçelim. Taraftarlarımız da ben dahil bunlara prim vermesinler."




Samsunsporlu taraftarların formalarını çıkarttılar


Gerginliklerin damga vurduğu Sakaryaspor-Samsunspor maç öncesi de dikkati çeken bir görüntü ortaya çıktı.


Sakaryasporlu bir taraftar, kentte gezintiye çıkan Samsunsporlu taraftarların üzerindeki formaları zorla çıkarttı.


Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sakaryasporu taraftar daha sonra gönderisini sildi.





#Samsunspor
#Sakaryaspor
#1. Lig
#Zeki Yavru
#Burak Süleyman
1 saat önce
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Burak Süleyman'dan Zeki Yavru'ya: Çık efendi gibi oyna!
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