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Cebrail Karayel performansıyla göz dolduruyor

Altay'da bek oyuncusu Cebrail Karayel, geride kalan 7 haftada 3 asist kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu takımda skora katkı yapan tek Türk oyuncu oldu.

Haber Merkezi DHA
Cebrail Karayel performansıyla göz dolduruyor
Altay taraftarı Cebrail Karayel'e büyük destek veriyor.

Süper Lig'de 15 puanla 3. sırada yer alan Altay'da sağ bek Cebrail Karayel, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden 1,5 yıllığına transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu 1. Lig'de kupa kaldırdığı İzmir ekibinin Süper Lig'deki bankolarından biri olmayı başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ilk 7 maçın tümünde ilk 11'de sahaya sürdüğü Cebrail, 620 dakika sahada kalarak kaleci Lis'ten sonra en fazla görev alan futbolcu oldu.

İlk haftadaki Kayserispor maçında Bamba'ya asist yapan Cebrail, 4. haftadaki Göztepe derbisinde de Kappel'e gol attırdı. Başarılı defans oyuncusu 6. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında ise yine Bamba'nın golünü hazırladı. Yaptığı 3 asistle takımda skora katkı sağlayan tek Türk futbolcu olan Cebrail ilk 11'deki yerini garantiledi.

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