Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Deniz Öncü İngiltere'de 19. oldu

Deniz Öncü İngiltere'de 19. oldu

14:2725/05/2025, Sunday
AA
Sonraki haber
Deniz, yarışta istediği performansı gösteremedi ve finişi 19. sırada geçti.
Deniz, yarışta istediği performansı gösteremedi ve finişi 19. sırada geçti.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 7. ayağında yarışı 19. sırada tamamladı.

Northamptonshire kentindeki 5,891 kilometre uzunluğa sahip Silverstone Circuit Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, yarışa on sekizinci başladı.


Deniz, yarışta istediği performansı gösteremedi ve finişi 19. sırada geçti.


Avustralyalı sürücü Senna Agius yarışı ilk sırada tamamlarken, Brezilyalı Diogo Moreira ikinci, İspanyol David Alonso ise üçüncü oldu.


Sezonun 8. ayağı İspanya'nın Aragon Pisti'nde 6-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

#Deniz Öncü
#İngiltere
#Motosiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı olacak mı, başvuruları ne zaman, şartları neler?