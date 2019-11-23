SÜPER LİG

Denizlispor-Rizespor: 2-0

Yukatel Denizlispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlisporlu futbolcuların gol sevinci

Denizlisporlu futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek / AA

Ser Lig’in 12. haftasında Denizlispor evinde Rizespor'u ağırladı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yeşil-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Oscar ve 90+2'de penaltıdan Murawski kaydetti.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

Karşılaşmanın hakemi Hali Umut Meler, 71. dakikasında Rizespor lehine verdiği penaltıyı VAR incelemesi sonrası iptal etti.

  • Denizlispor, bu sonuçla puanını 14'e yükseltti ve averajla Rizespor'u geride bıraktı.


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