Spor Denizlisporda kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz affedildi
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Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz affedildi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla takıma döndüğü bildirildi.

Haber Merkezi AA
Oğuz Yılmaz bu sezon 9 karşılaşmada görev yapmıştı.
Oğuz Yılmaz bu sezon 9 karşılaşmada görev yapmıştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık 2020 tarihinden beri kadro dışı durumda bulunan Oğuz Yılmaz'ın durumu, yönetim kurulunda yeniden değerlendirildi.

Oyuncunun yeniden takıma döndüğü belirtilerek, "Futbolcumuz Oğuz Yılmaz, teknik heyetimizin olumlu raporu ve yönetim kurulumuzun onayı üzerine takımımız ile çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunması ve bunun sonucunda da el kemiğini kırması nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı.

Denizlispor stoperi Oğuz Yılmaz'ı affetti
SPOR
Denizlispor stoperi Oğuz Yılmaz'ı affetti


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