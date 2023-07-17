Dorukhan Toköz'le yollar ayrıldı

Dorukhan Toköz
Yeni sezon kadro planlamasını yapan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın kendisini kadroda düşünmediği, milli futbolcu Dorukhan Toköz'le karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
2020-21 sezonunda Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu. O sezon bordo-mavililerin şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.
Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan milli orta saha, 9 maça çıkabilmişti.
Trabzonspor kariyerini toplam 41 maça çıkıp 2 gol, 2 asistlik katkı ile noktaladı.