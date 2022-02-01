Spor Efecan Karacada flaş gelişme Görüşmeler başladı
TRANSFER

Efecan Karaca'da flaş gelişme: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin Efecan Karaca için Alanyaspor'la görüşme halinde olduğu ve kısa süre içerisinde transferin netlik kazanacağı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Efecan Karacada flaş gelişme: Görüşmeler başladı
Efecan Karaca, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 2 gol atarken 9 da asist kaydetti.

Trabzonspor ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Efecan Karaca için Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile masaya oturdu.

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve perşembe gününden sonra transferin netlik kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca Efecan Karaca'nın da Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Efecan Karaca (@efecnkaraca)'in paylaştığı bir gönderi

Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan Karaca ve Emre Akbaba açıklaması
SPOR
Hasan Çavuşoğlu'ndan Efecan Karaca ve Emre Akbaba açıklaması
Etkisi ispatlandı

Etkisi ispatlandı

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."
Bakan Varanktan muhaliflere 100 bin TLlik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak

Ustası uyardı

Ustası uyardı

​Soğuk havalar LPG'li araçlar için daha büyük tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.