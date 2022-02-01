Efecan Karaca'da flaş gelişme: Görüşmeler başladı

Efecan Karaca, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 2 gol atarken 9 da asist kaydetti.

Trabzonspor ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Efecan Karaca için Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile masaya oturdu.

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve perşembe gününden sonra transferin netlik kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca Efecan Karaca'nın da Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

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