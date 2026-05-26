Efsane isim Osimhen'i tavsiye etti: Tam ihtiyacımız olan kişi

13:5426/05/2026, Salı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Hesap.com Antalyaspor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen attığı golün ardından sevinç yaşadı.
İngiliz ekibi Manchester United’ın efsane sol beki Patrice Evra, kulüp yönetimine forvet transferi için net bir hedef gösterdi. Fransız eski yıldız, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Osimhen'i tavsiye etti.

İngiltere Premier Lig'de eski şaşaalı günlerine dönmek için kadro yapılanmasını sürdüren Manchester United'da, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eski futbolcuların kulübe yönelik tavsiyeleri de gecikmedi. Kulübün unutulmaz isimlerinden Patrice Evra, dünya futbolunun en elit santrforları arasında gösterilen Victor Osimhen hakkında Goal’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransız eski futbolcu, Galatasaray forması giyen Osimhen’e olan hayranlığını gizlemezken, golcü oyuncunun Old Trafford atmosferine çok çabuk uyum sağlayacağını belirtti. Kulüp yönetiminin bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaması gerektiğini vurgulayan Evra şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen'i çok seviyorum. Manchester United kadrosunun faydalanabileceği türde bir kişiliğe ve karizmaya sahip. Kulüp yönetiminin onun için harekete geçmesini çok isterim. Bence o tam da ihtiyacımız olan kişi."


