Spor Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen Adana Demirsporda
TRANSFER

Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen Adana Demirspor’da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferin son gününde Galatasaray'dan Emre Akbaba ve son olarak Başakşehir forması giyen Fredrik Gulbrandsen’i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Emre Akbaba hangi takıma transfer oldu? Guldbransen hangi takıma transfer oldu?
Emre Akbaba

Süper Lig'e 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayan Adana Demirspor, transferin son gününde 2 transfer birden yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca mavi-lacivertli ekip, Galatasaray’da forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

  • Guldbransen, Başakşehir formasıyla çıktığı 100 maçta 19 gol ve 3 asist yapma başarısını gösterdi.
  • Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Emre Akbaba, 14 gol atarken 8'de asist yaptı.

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