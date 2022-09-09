Emre Akbaba ve Fredrik Gulbrandsen Adana Demirspor’da

Süper Lig'e 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayan Adana Demirspor, transferin son gününde 2 transfer birden yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca mavi-lacivertli ekip, Galatasaray’da forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Akbaba ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Guldbransen, Başakşehir formasıyla çıktığı 100 maçta 19 gol ve 3 asist yapma başarısını gösterdi.

Galatasaray formasıyla 78 maça çıkan Emre Akbaba, 14 gol atarken 8'de asist yaptı.

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