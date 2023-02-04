Emre Demir transferinin perde arkası: "Konuşmam ikna etmiş"

Fenerbahçe, daha önce Barcelona'nın Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Emre Demir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler daha sonra genç oyuncusunu, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

"Fenerbahçe transferi açıkladıktan hemen sonra başkanımız, Ali Koç'la görüştü. Ali Bey onay verince başkanımız Yüksel Bey de 'Hocam ister misin?' diye bana sordu. Ben de isteyeceğimi belirttim. Emre'yle de transfer öncesi konuştum. İlk olarak 'Formayı ben vermiyorum, sen alıyorsun. Alt lig deyip garanti oynayacağım düşüncesine girme. Mücadeleye girip formayı alman lazım. Altınordu'da yaptıklarım ortada. Gençlerle çalışmayı seviyorum" minvalinde ifadeler kullandım. 1.5 saat sonra Ahmet Bulut beni aradı, transferi istediklerini ve Emre'yi çok etkilediğimi söyledi. Transfer böyle gerçekleşti."