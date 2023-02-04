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Spor

Emre Demir transferinin perde arkası: "Konuşmam ikna etmiş"

Fenerbahçe, Barcelona'nın genç oyuncusu Emre Demir'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler daha sonra Emre'yi sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladı. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Emre Demir transferinin perde arkasını anlatı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:18 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Emre Demir

Emre Demir

Fenerbahçe, daha önce Barcelona'nın Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Emre Demir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler daha sonra genç oyuncusunu, 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.


"Konuşmam ikna etmiş"

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Fanatik'e yaptığı açıklamada, Emre Demir'in transferinin perde arkasını anlattı. Eroğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.


"Fenerbahçe transferi açıkladıktan hemen sonra başkanımız, Ali Koç'la görüştü. Ali Bey onay verince başkanımız Yüksel Bey de 'Hocam ister misin?' diye bana sordu. Ben de isteyeceğimi belirttim. Emre'yle de transfer öncesi konuştum. İlk olarak 'Formayı ben vermiyorum, sen alıyorsun. Alt lig deyip garanti oynayacağım düşüncesine girme. Mücadeleye girip formayı alman lazım. Altınordu'da yaptıklarım ortada. Gençlerle çalışmayı seviyorum" minvalinde ifadeler kullandım. 1.5 saat sonra Ahmet Bulut beni aradı, transferi istediklerini ve Emre'yi çok etkilediğimi söyledi. Transfer böyle gerçekleşti."


"Güçlü bir şekilde göndereceğiz"

Emre Demir'den övgüyle bahseden Hüseyin Eroğlu, "Emre Demir çok yetenekli. Bize çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Samsunspor'un şampiyonluğunda önemli rol oynayıp, Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde göndereceğiz" yorumunu yaptı.







#Emre Demir
#Samsunspor
#Fenerbahçe
2 saat önce
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Emre Demir transferinin perde arkası: "Konuşmam ikna etmiş"
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