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Konyaspor-Fenerbahçe maçına kırmızı kartlar damga vurdu

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a konuk olduğu maçın 23. dakikasında Enner Valencia direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Rakip takımın defans oyuncusu Adil Demirbağ'a yaptığı hareket sonrasında oyundan atılan oyuncu, hakem Arda Kardeşler'e uzun süre itirazlarda bulundu. VAR'dan pozisyon ile ilgili bir uyarı gelmeyince sarı lacivertlilerin itirazları karşılık bulmadı ve Fenerbahçe kalan dakikaları 10 kişi oynamak durumunda kaldı. Öte yandan Valencia ile girdikleri ikili mücadele sebebiyle sarı kart gören Adil Demirbağ da ikinci yarıdaki faullü hareketi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enner Valencianın kırmızı kart pozisyonunu izle: Valencianın kırmızı kartı doğru mu?
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın kırmızı kart pozisyonu sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar, Ekvadorlu futbolcunun hareketinin kırmızı kart olmadığını savundu. Hakem Arda Kardeşler'in kararı sonrasında VAR'ın da pozisyon ile ilgili onay vermesinin ardından sarı lacivertliler oyuna 10 kişi devam etti.

Öte yandan pozisyonun içerisindeki Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.

Kırmızı pozisyonu için hakem yorumu;

  • Tecrübeli hakem Erman Toroğlu, Enner Valencia'nın pozisyonu için "Top yok, birbirleriyle dalaşıyorlar. Sen Fenerbahçe'de oynuyorsun, o hareketi yapma. Ben olsam Enner Valencia'ya büyük ceza veririm" ifadelerini kullandı.

Enner Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon;
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