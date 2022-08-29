Konyaspor-Fenerbahçe maçına kırmızı kartlar damga vurdu

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın kırmızı kart pozisyonu sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Sarı lacivertli taraftarlar, Ekvadorlu futbolcunun hareketinin kırmızı kart olmadığını savundu. Hakem Arda Kardeşler'in kararı sonrasında VAR'ın da pozisyon ile ilgili onay vermesinin ardından sarı lacivertliler oyuna 10 kişi devam etti.
Öte yandan pozisyonun içerisindeki Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.
Kırmızı pozisyonu için hakem yorumu;
- Tecrübeli hakem Erman Toroğlu, Enner Valencia'nın pozisyonu için "Top yok, birbirleriyle dalaşıyorlar. Sen Fenerbahçe'de oynuyorsun, o hareketi yapma. Ben olsam Enner Valencia'ya büyük ceza veririm" ifadelerini kullandı.
Enner Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon;
🔴 Fenerbahçe 10 kişi kaldı
📺 İşte Enner Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon...
📲 İzlemek için: https://t.co/j02YVBARWY pic.twitter.com/NG25rAP9eA
🔴 Fenerbahçe 10 kişi kaldı