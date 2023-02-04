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Spor

Erdal Güneş: Yol kazaları olacaktır

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuk ekip teknik direktörü Erdal Güneş basın toplantısında konuştu.

22:16 . 4/02/2023 Cumartesi
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Erdal Güneş

Erdal Güneş

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Erdal Güneş, Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Güneş, mağlubiyeti yol kazası olarak değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, sıkışık bir periyottan geçtiklerini ve 7. günde 3. maçlarını oynadıklarını söyledi. Bu durumun takım üzerinde olumsuz etkileri olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

''Yol kazaları olacaktı''

Güneş, “Özellikle yorgunluk açısından. Bugün buraya galibiyet olmadı, beraberlik için gelmiştik. Planladığımız birçok şeyle karşılaştık. Maçı ikinci yarısında beraberlik ve galip gelecek pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Yol kazaları olacaktır. Çok sıkışık bir periyottan çıktık, ciddi eksikliklerimiz var. 3 sakat bir cezalı oyuncuyla buraya geldik. İyi bir kadromuz var ama kısıtlıyız. Dinlenme şansımız olacak. Bu bir yol kazasıydı. İznin ardından tekrar toparlanıp daha iyi, daha istekli bir takım olacağız” diye konuştu.





#Erdal Güneş
#Gaziantep FK
#Süper Lig
1 saat önce
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Erdal Güneş: Yol kazaları olacaktır
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