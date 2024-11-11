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Ergin Ataman sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Ergin Ataman sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

11:4311/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 104-68 kazandıkları Peristeri maçı sonrası kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle basın toplantısına katılmamıştı. Tecrübeli koç, son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Peristeri maçı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ataman, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.


Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı:


"3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeniyle dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda "influenza virüs" teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim."





#Ergin Ataman
#Panathinaikos
#Basketbol

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