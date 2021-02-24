Spor Ertuğrul Sağlamdan şampiyonluk mesajı 11 final maçına çıkacağız
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Ertuğrul Sağlam'dan şampiyonluk mesajı: 11 final maçına çıkacağız

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor maçını kazanarak 11 final maçlarının kaldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ertuğrul Sağlam
Ertuğrul Sağlam

TFF 1. Lig’in 23. haftasında sahasında ağırladığı Eskişehirspor’u 6-1 gibi farklı bir skorla yenen Samsunspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Her maç bizim için şampiyonluk maçı. Hiç rakip ayırt etmeden her maça aynı konsantrasyonla çıkmamız gerektiğini oyuncularımla paylaştım. Geçen hafta İstanbulspor maçına nasıl çıktıysak Eskişehirspor maçına da aynı motivasyonla çıktık. Karşımızda genç, dinamik, çok koşan ve çok mücadele eden bir takım vardı. Özellikle skor dezavantajına düşmediği zaman her ilerleyen dakika onların lehine gelişen ve sahada büyüyen bir takım vardı. Bizim avantajımız maça iyi başlangıç yapmak oldu. Maçın başında golü bulduk ve sonrasında 2-0 getirdikten sonra bulduktan sonra oyun bizim adımıza daha rahat oldu. Rakibimiz sistemini değiştirdi ve sonrasında da oyunu rölantiye aldık.
  • -"Maç öncesinde zaten rotasyon yapmıştık. Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Vukan Savicevic, Guido Koçer’u kadroya almayarak bir şekilde dinlendirmiş olduk. 60. dakikadan sonra da bazı oyuncuları dinlendirmeye aldık. Sonuç itibariyle bugün maçta hem oynamayan oyuncularımızı oynatma şansı yakaladık hem de İstanbulspor maçının yoğunluğundan etkilenen oyuncularımızı korumuş olduk. Hem skor anlamında hem de fiziksel anlamda bugünü iyi geçirmeyi başardık."
  • -"Kaldı 11 maç. Yine bizi zor bir maç bekliyor Ankara’da. Pazar günü bizim için hayati bir maça çıkacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum iyi oynadılar ve bize keyifli bir maç izlettirdiler"


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