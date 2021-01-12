Erzurumspor yeni kalecisini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jakub Szumski, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.

Jakub Szumski Erzurumspor’umuza hayırlı olsun! #BizimHikayemiz #Erzurumspor pic.twitter.com/Wt01t74N7U — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 12, 2021