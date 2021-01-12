TRANSFER

Erzurumspor yeni kalecisini duyurdu

Kaleci Farnolle ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı eldiven Jakub Szumski'yi kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Szumski'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 300 bin euro.

Szumski'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 300 bin euro.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Jakub Szumski'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Jakub Szumski, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

  • Jakub Szumski, son olarak ülkesinin Rakow takımında forma giymişti.

Fenerbahçe, Erzurum'da farklı kazandı
Fenerbahçe, Erzurum'da farklı kazandı

Süper Lig'in 18. haftasında Erzurumspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Pelkas ve 51. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 35'e yükseltirken lider Beşiktaş'ı yakaladı. Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

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