Erzurumsporluları şoke eden skor: Avantaj İstanbulspor'da

Dünya

İsrail Türkiye ile ilişkilerin geldiği aşamadan memnun: Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye ile ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğru yönde ilerleyen açık ve samimi bir diyalog içinde olduğu için büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi. İsrail Cumhurbaşkanı, "Çok enteresan ve iyi düşünülmüş bir süreç" ifadelerini kullandı.