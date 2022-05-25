Erzurumsporluları şoke eden skor: Avantaj İstanbulspor'da

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2 yendi.
Finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynanacak.
Maçtan dakikalar;
15’inci dakikada Ethemi, cezaalanında kaleci Jakub Szumski ile karşı karşıya kaldı. Ethemi’nin şutunu Szumski kornere gönderdi.
GOL!
- 16’ncı dakikada Ethemi’nin kullandığı korner atışından gelen topa yükselen Ferhat Yazgan toplu ağlara gönderdi: 0-1.
18’inci dakikada kaleci Szumski’nin öne çıktığını gören Topalli, orta sahanın biraz önünden aşırtma bir vuruş yaptı. Kaleci Szumski, son anda topu kornere gönderdi.
41’inci dakikada gelişen İstanbulspor atağında cezaalanı içinde Melih Kabasakal, müsait durumda topu auta gönderdi.
42’nci dakikada Ethemi, cezaalanı çizgisi önünde sert vurdu, topu kaleci Szumski, kornere yumrukladı.
45 1’inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Novikovas, ön direğe ortaladı. Orhan Ovacıklı’nın arka direğe yükselttiği topu Mücahit Albayrak kafa vuruşuyla auta gönderdi.
49’uncu dakikada Novikovas, cezaalanına girerken sağ çaprazdan vurdu, top auta gitti.
55’inci dakikada sağ kanattan cezaalanına girmek isteyen Olanare, Ali Yaşar’dan sıyrılamadı.
62’nci dakikada Novikovas’ın ortasına Olanare dokunamayınca top kaleci Alperen Uysal da kaldı.
GOL!
- 63’ncü dakikada İbrahim Yılmaz’la verkaç yapan Eduart Rroca, cezalanına girerken topu kaleci Jakub Szumski’nin yanından ağlara gönderdi: 0-2.
GOL!
- 75’inci dakikada kullanılan faul atışında kale çizgisi önünde Ethemi topu ağlara gönderdi: 0-3.
78’inci dakikada Aly Malle’nin ortasında Mustafa Yumlu’nun kafa şutu defansa çarparak kornere gitti.
GOL!
- 80’inci dakikada korner atışı sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde son dokunan Eren Tozlu, topu ağlara gönderdi: 1-3.
GOL!
- 86’ncı dakikada cezaalanı önünde topla buluşan Muammer Sarıkaya sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
GOL!
- 90+6’ncı dakikada Mücahit Albayrak’ın kullandığı faul atışında topla buluşan Eren Tozlu, kendisinin ve takımının 2’nci golünü attı: 2-4.
Maç konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbulspor, Play-Off yarı finalinde Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti
⚽ 16’ Ferhat Yazgan
⚽️ 63’ Rroca
⚽️ 75’ Ethemi
⚽️ 80’ Eren Tozlu
⚽️ 86’ Muammer Sarıkaya
⚽️ 90+6’ Eren Tozlu
🔗Rövanş: 29 Mayıs / Saat 18.00 pic.twitter.com/oTy1EGz3VZ
İstanbulspor, Play-Off yarı finalinde Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti