Bakü'de büyük hayal kırıklığı

Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, tamam ya da devam maçında Galler ile karşılaştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galler'e galibiyeti getiren golü 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Roberts kaydetti.

Maçın 61. dakikasında Gareth Bale penaltı kaçırdı.

Grubunda henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekibimiz üst tura yükselme umutlarını tüketti. Grubu ilk iki sırada tamamlama şansı kalmayan milliler, İsviçre ile oynanacak son maçta en iyi üçüncüler arasına girmek için mücadele verecek.

SPOR A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takımımız EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu ve üst tur umutlarını mucizelere bıraktı.#EURO2020 #TUR #WAL pic.twitter.com/d6Z8bIuLSd — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 16, 2021

Maçın önemli anları

6. dakikada Galler tehlikeli geldi. Bale'in ara pasıyla ceza sahamızda topla buluşan Ramsey, Çağlar'dan sıyrıldı, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

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9. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasındaki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

24. dakikada Galler tehlikeli bir pozisyon daha yakaladı. Bale'in ara pasıyla Ramsey ceza sahasında topla buluşta ve kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ramsey'in müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu, Morrell köşeye giden topu kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırdı.

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30. dakikada A Milli Takım yine kornerle gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, savunma kaleye giden topu yine kafayla uzaklaştırdı.

42. dakikada Galler öne geçti. Bale'in savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ramsey, göğsüyle düzelttiği meşin yuvarlağı ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galler, Ramsey'in attığı golle Milli Takımımız karşısında öne geçti. #EURO2020 #TUR #WAL pic.twitter.com/rG755dU8aQ — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2021

Maçın ikinci yarısı

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47. dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, Galler ceza sahasına ortasını gönderdi, arka direkte topla buluşan Cengiz iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada A Milli Takım çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan Hakan'ın kullandığı kornerde arkaya açılan topu Merih Demiral kafa ile içeriye çevirdi, Kaan'ın da dokunduğu topu, Burak Yılmaz altı pas içinde önünde buldu. Burak, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Galler tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Connor Roberts'ın yerden gönderdiği pasta Ramsey topla buluştu. Ramsey'in sert şutunda top kaleci Uğurcan'dan döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Merih Demiral uzaklaştırdı.

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60. dakikada Galler penaltı kazandı. Hakem Artur Dias, Bale ile Zeki Çelik arasında yaşanan pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Gareth Bale, topu üstten auta gönderdi.

Bale'in penaltı vuruşu üstten auta çıktı.

62. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ayağında topu fazla bekletti. Uğurcan'ın uzaklaştırmak istediği topa, ceza sahasındaki Bale ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Galler'in gelişen atağında sağ kanattaki Ramsey'in altı pas önüne yaptığı ortada Bale kafayı vurdu. Uğurcan soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.

87. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golünü yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci Ward topu kornere çeldi.

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90+5. dakikada Galler ikinci golünü buldu. Galler'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Bale altı pasa hareketlendi, uygun pozisyondaki Connor Roberts'a pasını gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma Galler'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galler'in Roberts ile bulduğu ikinci gol...#EURO2020 #TUR #WAL pic.twitter.com/krtMMCEZT9 — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2021



