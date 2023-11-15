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Spor

EURO 2024 yolcuları belli oluyor

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Eleme gruplarının 9. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

12:09 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:29 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
EURO 2024

EURO 2024

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.


A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.


Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
A Grubu:

20.00 Gürcistan-İskoçya

20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya


F Grubu:

20.00 Estonya-Avusturya

20.00 Azerbaycan-İsveç


G Grubu:

20.00 Bulgaristan-Macaristan

22.45 Karadağ-Litvanya


J Grubu:

22.45 Slovakya-İzlanda

22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek

22.45 Lihtenştayn-Portekiz


17 Kasım Cuma:
C Grubu:

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İngiltere-Malta


E Grubu:

20.00 Moldova-Arnavutluk

22.45 Polonya-Çekya


H Grubu:

18.00 Kazakistan-San Marino

20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda

22.45 Danimarka-Slovenya


18 Kasım Cumartesi:
B Grubu:

22.45 Fransa-Cebelitarık

22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti


D Grubu:

17.00 Ermenistan-Galler

20.00 Letonya-Hırvatistan


I Grubu:

20.00 Belarus-Andorra

22.45 İsviçre-Kosova

22.45 İsrail-Romanya






#EURO 2024
#Almanya
#Berlin
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