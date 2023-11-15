EURO 2024 yolcuları belli oluyor

EURO 2024
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.
20.00 Gürcistan-İskoçya
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya
20.00 Estonya-Avusturya
20.00 Azerbaycan-İsveç
20.00 Bulgaristan-Macaristan
22.45 Karadağ-Litvanya
22.45 Slovakya-İzlanda
22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek
22.45 Lihtenştayn-Portekiz
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 İngiltere-Malta
20.00 Moldova-Arnavutluk
22.45 Polonya-Çekya
18.00 Kazakistan-San Marino
20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 Danimarka-Slovenya
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan
20.00 Belarus-Andorra
22.45 İsviçre-Kosova
22.45 İsrail-Romanya