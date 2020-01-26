PTT 1.LİG

Fatih Karagümrük Attamah'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Rizespor ile yolları ayıran Joseph Attamah’ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi AA
Attamah sezon başında Rizespor'un yolunu tutmuştu.

Attamah sezon başında Rizespor'un yolunu tutmuştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

  • Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

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