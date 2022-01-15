Spor Fatih Özgökçen "Serdar Gürleri ikna edemedim"
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Fatih Özgökçen: "Serdar Gürler'i ikna edemedim"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Başakşehir'e transfer olan Serdar Gürler'i takımda kalması konusunda ikna edemediğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Fatih Özgökçen: Serdar Gürleri ikna edemedim
Serdar Gürler, Başakşehir'le 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Konyaspor'dan Serdar Gürler'i renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüp tecrübeli futbolcunun ayrılığını, "Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir" ifadelerinin yer aldığı sitemkar bir açıklama ile duyurdu.

"Takımda kalmayı kabul etmedi"

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi hakkında açıklama yaptı.

Ajansspor'a konuşan Özgökçen, "Serdar Gürler ile konuşmamda, 'Ahmet Çalık için oynayacağız bizimle kal, sezon sonu seni gelin gibi gönderelim' dedim. Kendisi kabul etmedi" dedi.

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