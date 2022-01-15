Fatih Özgökçen: "Serdar Gürler'i ikna edemedim"

Başakşehir, sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanarak Konyaspor'dan Serdar Gürler'i renklerine bağladı.
Yeşil-beyazlı kulüp tecrübeli futbolcunun ayrılığını, "Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir" ifadelerinin yer aldığı sitemkar bir açıklama ile duyurdu.
Kulübümüzden Açıklama
🔗 https://t.co/qNoKoaZfqg pic.twitter.com/sKHNuMr3kS
Kulübümüzden Açıklama
"Takımda kalmayı kabul etmedi"
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi hakkında açıklama yaptı.
Ajansspor'a konuşan Özgökçen, "Serdar Gürler ile konuşmamda, 'Ahmet Çalık için oynayacağız bizimle kal, sezon sonu seni gelin gibi gönderelim' dedim. Kendisi kabul etmedi" dedi.
Serdar Gürler, Başakşehir ile resmi sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek pic.twitter.com/wPBMw19pD1
Serdar Gürler, Başakşehir ile resmi sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek pic.twitter.com/wPBMw19pD1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 13, 2022