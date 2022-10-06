Fenerbahçe maçı öncesinde AEK Larnaca'dan tehlikeli provokasyon

Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Rum ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak.

Bu kritik mücadele öncesinde rakip takımın taraftar grubu provokatif açıklamalar yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin yaşandığı dönemde oynanılacak bu karşılaşma öncesinde Rum taraftar grubu, İstanbul'u Yunanistan'ın başkenti olarak lanse etti.

Sosyal medyada yayılan bu açıklamaya Türk futbolseverler tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarların AEK Larnaca karşılaşmasında bu duruma tepki göstermek için bir araya geldiği ve maç içerisinde sloganlarla tepkilerini dile getireceği aktarıldı.

İşte AEK Larnaca'nın taraftar grubundan Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan duyuru;

"Takımımız tüm ülke için savaşacak. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nda kazanacağız."