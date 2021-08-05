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Fenerbahçe’de iki oyuncu takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Çağtay Kurukalıp da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe’de iki oyuncu takımdan ayrı çalıştı
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdürdü ve yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

  • Serdar Aziz ve Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de
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Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de

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