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Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi şok sakatlık

19:1026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlandı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sakatlandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında Union Saint-Gillose'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'la karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı.


Sarı-lacivertli kulüp, takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldığını duyurdu.


Fenerbahçe açıklamasında, "Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat’ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir." denildi.


#Fenerbahçe
#Union Saint-Gilloise
#UEFA Avrupa Ligi

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