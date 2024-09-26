Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi şok sakatlık

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında sahasında Union Saint-Gillose'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta müsabakasında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'la karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulüp, takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle kadroda çıkarıldığını duyurdu.
Fenerbahçe açıklamasında, "Sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat’ın yerine, Ömer Bircan Camcı maç kadromuza dahil edilmiştir." denildi.