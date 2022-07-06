Fenerbahçeli eski yönetici tutuklandı

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz'ın ve eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü'nün de bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Şüphelilerden Hüseyin Eryılmaz, Mustafa Kırsaç, Reşat Somtaş, Soner Eryılmaz, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, diğer şüpheliler Ahmet Kurtuluş, Ahmet Nayansak, Hulusi Belgü, İhsan Göymen, Muzaffer İzgi ve Yılmaz Altunbudak ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.

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Operasyon boyunca daha önce de 5 kişi tutuklanmıştı, böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Hulusi Belgü kimdir?

1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de San Diego National Üniversitesi'nde yaptı. Çukurova Nakliyat, Ekpar Uluslararası İnşaat ve Taahüt AŞ, Ektrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret AŞ, Ekinciler Uluslararası Ticaret firmalarında yöneticilik yaptı.

Kurucusu olduğu Etur Turizm Şirketi ile turizm sektöründe, Uluslararası Demir Ticaret AŞ ile demir ticaret sektöründe, Safir Gayrimenkul ile gayrimenkul sektöründe faaliyetlerde bulundu.

İstanbul'daki Forum İstanbul AVM dahil olmak üzere Türkiye genelindeki Forum Alışveriş Merkezleri'nin sahibi olan Hulusi Belgü, Hollanda merkezli Multi Corporation'ın Türkiye iştirakinin temsilciğini yaptı, Multi Development Türkiye'de CEO'luk yaptı.

2013-2019 yılları arasında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nde (AYD) başkanlık görevini yürüttü.

Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde bir süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2013 yılında Fenerbahçe başkanlığına aday oldu fakat seçilemedi.



