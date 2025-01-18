Fenerbahçe'nin Adana kafilesi belli oldu! 6 eksik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin oynanacağı kente hareket etti. Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı. Samet Akaydin teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de salgına yakalanması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Adana'ya giden kafileye alındı.