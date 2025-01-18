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Fenerbahçe'nin Adana kafilesi belli oldu! 6 eksik

Fenerbahçe'nin Adana kafilesi belli oldu! 6 eksik

17:2418/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ligde topladığı 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde topladığı 42 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin Adana kafilesi belli oldu. Kadroda 6 isim yer almadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak mücadelenin oynanacağı kente hareket etti. Sarı-lacivertli kafilede tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı. Samet Akaydin teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de salgına yakalanması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Altyapıda forma giyen kaleci Engin Can Biterge de Adana'ya giden kafileye alındı.


FENERBAHÇE'NİN 22 KİŞİLİK KAMP KADROSU ŞÖYLE:


"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."



#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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