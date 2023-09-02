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Spor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

20:52 . 2/09/2023 Cumartesi
AA
Ryan Kent - Luan Peres

Ryan Kent - Luan Peres

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen Dominik Livakovic, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kafilesinde yer aldı.


Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın ve Luan Peres'e ise kadroda yer verilmedi.


Teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi üzerine Ryan Kent'te kamp kadrosunda yer almıyor.


Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir






#Fenerbahçe
#MKE Ankaragücü
#Kamp Kadrosu
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