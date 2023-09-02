Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından transfer edilen Dominik Livakovic, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kafilesinde yer aldı.

Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un yanı sıra Samet Akaydın ve Luan Peres'e ise kadroda yer verilmedi.