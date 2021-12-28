Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Slaven Bilic kimdir?

Fenerbahçe ligde ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamladı. Sezon başında büyük umutlarla takımın başına ikinci kez getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile inişli çıkışlı performans sergilenmesinin ve son haftalarda alınan mağlubiyetlerle zirve mücadelesinin gerisinde kalmasının ardından yolları ayıran sarı-lacivertliler, hem yeni bir teknik direktör hem de oyuncu takviyeleriyle sezonun ikinci yarışında tekrar zirveyi zorlamanın hesaplarını yapıyor.

En güçlü aday Bilic

Sarı-lacivertlilerde Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir çok isim gündeme geldi. Ancak kanarya tek bir isme yoğunlaşmış durumda Slaven Bilic... Hırvat teknik adam daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Takımın oyununu değiştirecek ve ligi bilen bir teknik direktör ile zirveyi zorlamak isteyen kanaryanın 53 yaşındaki hocayla yakın zamanda anlaşmaya varması bekleniyor.

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Slaven Bilic kimdir, kaç yaşında ve nereli?

11 Eylül 1968 yılında Hırvatistan'da dünyaya gelen Slaven Bilic, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin Hajduk Split takımında başladı. Sırasıyla Hajduk Split, HNK Sibenik, Karlsruhe, West Ham, Everton formaları giyen 53 yaşındaki teknik adam kariyerine profesyonel olduğu Hajduk Split takımında son verdi.

Slaven Bilic hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörlük kariyerine ise futbolcu olarak formasını giydiği Hajduk Split'te başladı. Sırasıyla Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moscova, Beşiktaş, West Ham, Ittihad, West Brom takımlarında teknik direktörlük yaptı. Şu anda Çin 1. Ligi ekiplerinden BJ Guoan görev yapmakta.

Bilic'in teknik direktör kariyeri

2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştıran Bilic, EURO 2008 çeyrek finalinde Türkiye’ye rakip olmuştu. 2013-15 arasında Beşiktaş’ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, Avrupa’da gösterdiği başarı ve sonrasındaki 2 şampiyonluğun temellerini atmasıyla hatırlanıyor.

Ardından İngiltere’de West Ham’ın başına geçen Bilic, takımı 2015-16 sezonunda 7. yaptı. 53 yaşındaki teknik adamın daha sonra çalıştırdığı West Bromwich ise, 2019- 20’de Championship’i Marcelo Bielsa’nın ekibi Leeds United’ın arkasında 2. bitirip Premier Lig’e yükseldi.

SPOR Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması