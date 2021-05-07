Fenerbahçe'ye Japon forvet: Yuma Suzuki'ye resmi teklif yapıldı

Bu sezon kadrosunda yer alan forvetlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de, yeni golcü arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, VV St. Truiden'de oynayan Yuma Suzuki'yi gündemine aldı.

Teklif yapıldı

Walfoot’ta yer alan habere göre Fenerbahçe 25 yaşındaki forvet Yuma Suzuki için kulübü St. Truiden’e resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertli kulübün Belçika ekibine 4.5 milyon eurosu garanti, 1 milyon eurosu bonuslara bağlı olmak üzere toplam 5,5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunduğu, St. Truiden’in ise daha önce 6 milyon euro taban ücret belirlemesine rağmen, pandeminin getirdiği finansal zorlukları düşünerek Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Hertha Berlin de istiyor

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Daha önce İtalya Serie A’da oynamak istediğini açıklayan Suzuki’ye Almanya Bundesliga ekibi Hertha Berlin de talip. Haberde transferin 25 yaşındaki Japon forvet oyuncusunun vereceği karar doğrultusunda şekilleneceğinin altı çizildi.

Yuma Suzuki kimdir?

25 yaşındaki Yuma Suzuki, Japonya’da Kashima altyapısında oynadıktan sonra 2015’te A takıma yükseldi. 4 sene Japonya’da forma giymesinin ardından Belçika’da St Truiden takımına transfer olan Yuma Suzuki bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 17 gol attı ve 4 asist yaptı. 1,82’lik Japon futbolcunun 2.2 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

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