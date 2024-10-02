logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı

14:552/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, Twente maçının kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını bugün tamamlayarak 21 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe - Twente kamp kadrosu

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan ve hazırlıklarını tamamlayarak bugün Hollanda'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Ömer Bircan Camcı, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.





#Fenerbahçe
#Twente
#UEFA Avrupa Ligi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? 2.79–2.89 faizli konut kredisinde başvurular başladı mı, ne zaman?