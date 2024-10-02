Fenerbahçe'nin Twente maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi Twente’yi konuk olacak. Twente ile oynadığı 4 Avrupa kupası maçının üçünü kazanan Fenerbahçe, Hollanda ekipleriyle oynadığı son 7 maçın 6’sını da kazandı. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkarak 2’de 2 yapmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar.