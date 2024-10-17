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Fırtına'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

23:0317/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






#Trabzonspor
#RAMS Başakşehir
#Trendyol Süper Lig

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