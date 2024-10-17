Ertuğrul Doğan'dan Hacıosmanoğlu'na cevap: Hakkımızı yedirmeyeceğiz

Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir söyleşiye katıldı. Doğan, burada kulübün gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





"Hakem o gün Beşiktaş forması giydi"





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'ı tebrik etmesi hakkında değerlendirme yapan Doğan, "İbrahim bey eski başkanımız ve iyi bir Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde bu kulübün başına bunların gelmemesi lazım. Hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giydi. Trabzonspor’un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi, şampiyonlukta da böyleydi" diye konuştu.

















"Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım"





Teknik direktör Şenol Güneş'e güvendiğini belirten Başkan Doğan, "Şenol hoca enerjisiyle aklıyla enerjisiyle Trabzonspor’u şampiyon yapmak için uğraşıyor" ifadelerini kullandı.





Paul Onuachu ve Gift Orban'ın transferine ilişkin soruya cevap veren Doğan, "Ekonomik projeleri gerçekleştirsek taraftarımızın isteklerini kırmayız. Taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Sizler gibiyken daha sert eleştiriler de yapardık. Hocamız bir rapor hazırlıyor. Hocamız kimi istiyorsa şartlarımız müsaitse alacağım" dedi.





"En az Abdullah Avcı'ya ödendi"





Başkan Doğan, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın tazminatı hakkındaki soruya, "Trabzonspor’da çalışıp ayrılan her antrenöre ödeme yapıldı. Benim 7. yılım, en az kime ödendi diye soruyorsanız bu da Abdullah Avcı" cevabını verdi.





"Taraftar bazında farklı şeyler yapılabiliyor"





Herkesin kendi şehrinin takımını tutması gerektiğini belirten Doğan, "Rize ile alakalı kötü düşüncemiz yok. Onlar bizi, biz de onları misafir ettik. Taraftar bazında farklı şeyler yapılabiliyor. Anadolu’daki takımlara da tavsiyem herkes kendi şehrinin takımını tutarsa problemler ortadan kalkar" dedi.





"Her antrenör parasını alarak gitti"





Ünal Karaman'ın ayrılış süreciyle ilgili de konuşan Başkan Doğan, "O dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik. Başkanımızla arasında bir problem yaşadı. Basın önünde bu tarz çıkış yaptığı için görevine son verilmiş ve doğru yapılmıştır. Kurumsal kimlik önemli olması lazım. Kimse Trabzonspor’a onun kattığından başka daha bir şey katamaz. Bu herkes için geçerlidir. Her antrenör her kişi parasını alarak gitti. Kendisi için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



































