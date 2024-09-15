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Spor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ali Şansalan'a sert sözler

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a yüklendi.

Haber Merkezi
22:39 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 22:55 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mücadelenin hakemi Ali Şansalan'a sert ifadeler kullandı. Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:


"Takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı"

"Bugün öncelikle sahada 90 dakika 10 kişi mücadele oyuncularımızı tebrik ediyorum. Visca'nın kırmızı kartı doğru karardı. Ancak aynı VAR benzer pozisyonda ne hikmetse devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor."


"Uzun zamandır böyle bir şey seyretmedik"

"Bugün gerçekten dikkat çeken, göze batan bir hakem vardı. Gerçekten ayıp. Tüm takdir haklarının tamamını dediğim gibi rakip takımadan yan kullanması enteresan. Uzun zamandır böyle bir şey seyretmemiştik."


"Beşiktaş forması giyseydi"

"Hakem Ali Şansalan’ın yaptığı tek eksik bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı bu işler olmazdı, daha rahat olurdu. Anlamak gerçekten zor. Maçın sonlarında kendini yere atıp penaltı bekleyen Beşiktaşlı futbolcuyu ikinci sarı karttan atamadı. Bu da niyetini tam anlamıyla bize gösterdi."


"Federasyon başkanımıza inanıyorum"

"Ben sayın federasyon başkanımızın bu konuları düzelteceğine olan inancım tam. Kendi evimizde tüm takdir haklarını başka takıma kullanılması gerçekten çok enteresan. Tüm bunlara rağmen Beşiktaşlı oyuncuları da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bugün maça gölge düşüren tek şey hakem ve kararları oldu."





#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Ertuğrul Doğan
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