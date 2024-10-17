Fırtına'da hedef 4'te 4

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6 beraberlik ve 1 galibiyet alarak milli araya 9 puanla 10. sırada giren Trabzonspor, ara sonrasında eksiksiz toplandı. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra sakatlıklardan dönen futbolcularla hafta sonu evinde oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavililerde, Savic, Nwakaeme ve Serkan Asan dışında sakat oyuncu bulunmuyor.





Çeşitli ülkelerde ve Türk Milli takımlarında toplam 18 oyuncusu bulunan Trabzonspor'da, başta urcan, Eren ve Okay olmak üzere futbolcuların sağlıklı ve moralli dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i memnun etti.









Başakşehir dönüm maçı





Cumartesi saat 16.00'da sahasında Başakşehir'i ağırlayacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak sonrasında art arda oynayacağı Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından da kayıpsız ayrılmak istiyor. Bordo-mavili takım, kasım ayında milli maçlar nedeniyle lige verilecek bir sonraki araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.





Son milli arada ise elinde kalan futbolcularla oyun formasyonu üzerine derslerin yanı sıra günde iki antrenmanla takımın fizik gücü arttırmaya çalışan Güneş, taraftarlara en fazla ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini belirterek, "Başakşehir karşılaşması bir ölçüde dönüm maçımız. Bu maça kazanmamız sonraki müsabakalar için kırılganlığımızı gidermemiz adına önem taşıyor. Taraftarlarımız sonuna kadar bize destek vermeli" ifadelerini kullandı.



































