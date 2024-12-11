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Fırtına'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Fırtına'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

17:4811/12/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Sürat çalışması ile devam eden antrenman kondisyon ağırlıklı dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig

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