Galatasaray-Kayserispor: 4-1

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 5. dakikada Adem Büyük’ün golü ile 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Cimbom, 21. dakikada da Ryan Donk’un golü ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 65. dakikada sahneye çıkan Sofiane Feghouli, durumu 3-0 yaptı. 69. dakikada Muris Mesanovic farkı 2’ye indirirken, 90+4. dakikada da Feghouli müsabakanın skorunu tayin etti. Sahadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, puanını 36’ya çıkarırken, Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

5. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan kale sahası içine doğru ortaladı. Bu noktada savunmadan önce topa hamle yapan Adem Büyük takımını öne geçirdi. 1-0

17. dakikada Linnes’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Feghouli kafayla indirdi. Ömer Bayram’ın sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

20. dakikada Mariano’nun pasında topla buluşan Feghouli, savunmanın arkasına sarkan Adem’i gördü. Bu futbolcunun kale sahasına çevirdiği topta Kayserispor defansı son anda araya girip topu kornere gönderdi.

GOL!

21. dakikada Galatasaray korneri paslı kullandı. Ömer Bayram’ın sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Donk, göğsüyle düzeltip vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0

🔥 RYAN HENK DONK! 😎 #GSvKYS pic.twitter.com/17D9KJKEOk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Şubat 2020

34. dakikada Miguel Lopes’in sağdan yaptığı ortada ön direğe koşan Mesanovic bekletmeden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu pozisyonda Emre Akbaba’nın gelişine şutunda top auta çıktı.

GOL!

63’üncü dakikada sarı kırmızılılar farkı 3’e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram’ın ceza sahasına yerden attığı ortada penaltı noktasında topla buluşan Feghouli’nin yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 3-0.

GOL!

68’inci dakikada konuk takım golü buldu. Aksel Aktaş tarafından savunma arkasına gönderilen topta kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mesanovic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra pozisyon VAR’da incelendi ve hakem Zorbay Küçük santrayı göstererek gol kararını verdi: 3-1.

72’nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mesanovic topla ceza sahasına girdi ve vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin az farkla üstünden dışarı gitti.

75’inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Kaleyi cepheden gören yerden Belhanda’nın yaptığı vuruş kalenin üstünden auta gitti.

GOL!

90+4’üncü dakikada Galatasaray farkı 3’e çıkardı. Belhanda’nın savunma arkasına attığı topta ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru yerden pasını çıkardı. Feghouli müsait durumda topu ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşma 4-1 Galatasaray’ın galibiyeti ile sona erdi.





Galatasaray, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.



⚽ 5' Adem Büyük

⚽ 21' Donk

⚽ 64' Feghouli

⚽ 69' Mesanovic

⚽ 90+4' Feghouli pic.twitter.com/oDkboGKTpz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Şubat 2020

Belhanda ikinci yarı ilk kez 11’de

Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda, ligde 3 maç sonra 11’de yer aldı. Belhanda en son 16. haftadaki Göztepe müsabakasına 11 başlamıştı. Yıldız futbolcu, ayrıca ligin ikinci yarısında ilk kez kendini 11’de buldu.

Maç öncesi duygusal anlar