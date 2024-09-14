Galatasaray-Rizespor maçında korkutan an: Hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS Park’ta karşılaşırken, yeşil-mavililerde Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı.

Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı. Hava topu mücadelesinde iki oyuncu kafa kafaya çarpışırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Husniddin Alikulov oyuna devam etti.