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Spor

Galatasaray-Rizespor maçında korkutan an: Hastaneye kaldırıldı

Çaykur Rizespor’un, Galatasaray ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkan Özbek futbolcu Husniddin Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

21:23 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:29 - 14/09/2024 Cumartesi
IHA
Husniddin Alikulov'un sakatlandığı an
Husniddin Alikulov'un sakatlandığı an

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS Park’ta karşılaşırken, yeşil-mavililerde Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı.


Hastaneye kaldırıldı

Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı. Hava topu mücadelesinde iki oyuncu kafa kafaya çarpışırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Husniddin Alikulov oyuna devam etti.


Alikulov, daha sonra başının dönmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu. Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



#Galatasaray
#Rizespor
#Husniddin Alikulov
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