Galatasaraylılar o futbolcuyu çok beğendi

Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi karşılaşmada sergilediği performansla taraftardan büyük beğeni topladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Yeni transferlerden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs ilk kez forma giydi.
Sol beke transfer edilen Jakobs sergilediği performansla taraftarlar tarafından geçerli not aldı.
Senegalli futbolcu ilk yarıda girdiği bütün ikili mücadelerden galip ayrıldı.
Hücuma yaptığı katkıyla öne çıkan Jakobs, savunmada da kritik müdahalelerde bulundu.