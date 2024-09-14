|
Spor

Galatasaraylılar o futbolcuyu çok beğendi

21:04 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:05 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılıların yeni transferi karşılaşmada sergilediği performansla taraftardan büyük beğeni topladı.

1/ 6

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

2/ 6

Sarı-kırmızılılar ilk yarıyı Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

3/ 6

Yeni transferlerden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs ilk kez forma giydi.

4/ 6

Sol beke transfer edilen Jakobs sergilediği performansla taraftarlar tarafından geçerli not aldı.

5/ 6

Senegalli futbolcu ilk yarıda girdiği bütün ikili mücadelerden galip ayrıldı.

6/ 6

Hücuma yaptığı katkıyla öne çıkan Jakobs, savunmada da kritik müdahalelerde bulundu.

#Galatasaray
#İsmail Jakobs
#Çaykur Rizespor
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Torba yasada taşerona kadro, 3600 ek gösterge, TYP, ev hanımlarına emeklilik şeması oluştu