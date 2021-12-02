Spor Fatih Terimin gözdesi kulübüyle sözleşmesini feshetti
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Fatih Terim'in gözdesi kulübüyle sözleşmesini feshetti

Galatasaray'da sezon başında gündeme gelen ancak transferi bekletilen Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın kontratı sonlandırıldı ve genç oyuncu serbest kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terimin gözdesi İsmail Çokçalış serbest kaldı
Fatih Terim - Galatasaray Teknik Direktörü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübü federasyona şikayet eden sonrasında da parası ödendikten sonra kadro dışı bırakılan İsmail Çokçalış’ın sözleşmesi feshedildi.

Bursaspor’un TFF’nin internet sitesindeki kadrosunda da yer almayan İsmail Çokçalış’la ilgili yeşil-beyazlı kulübün açıklama yapması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü’nün bu durumdan maddi kazanç sağlayıp sağlamadığı da merak konusu haline geldi.

  • Bilindiği gibi yeşil-beyazlı kulüp, geçtiğimiz hafta oyuncuya, serbest kalmaması adına 2 milyon 119 bin TL’lik bir ödeme yaptığını açıklamıştı.
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