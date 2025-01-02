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Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

15:402/01/2025, Perşembe
DHA
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Süper Lig'e verilen araya Galatasaray lider girmişti.
Süper Lig'e verilen araya Galatasaray lider girmişti.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.




#Galatasaray
#Göztepe
#Süper Lig

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