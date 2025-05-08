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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

14:568/05/2025, Perşembe
IHA
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Galatasaray'da yapılan idmanda Trabzonspor maçının çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da yapılan idmanda Trabzonspor maçının çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10’a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Trabzon’a hareket edecek.



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