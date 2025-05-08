Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10’a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.