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Spor

Galatasaray'ın orta sahadaki tercihi Leandro Paredes oldu

Galatasaray Kulübü, orta saha transferi için yaz dönemi başından bu yana ilgilendiği Leandro Parades'te karar kıldı. Mauro Icardi'nin transfer sürecinde PSG ile Paredes için de görüşen sarı kırmızılılar oyuncunun kararını bekliyor. Fransız basını, Paredes'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını ve Galatasaray'ın PSG ile anlaştığını açıkladı.

21:41 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Leandro Paredes, Arjantin formasıyla Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Leandro Paredes, Arjantin formasıyla Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, orta sahaya yapacağı takviye için listesinin en tepesinde yazan Leandro Paredes'in transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Arjantinli oyuncunun kararını bekleyen sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Fransız basını, Paredes için PSG ve Galatasaray arasında bir sorun olmadığını belirtirken 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıkladı.

Yıldız orta sahanın transfer görüşmelerinin Mauro Icardi'nin Galatasaray'a imza atmasının ardından olumlu bir hale dönüştüğü ve oyuncunun fikirlerini etkilediği aktarıldı.


#Galatasaray
#Paredes
#PSG
1 saat önce
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