Galatasaray'ın orta sahadaki tercihi Leandro Paredes oldu

Galatasaray, orta sahaya yapacağı takviye için listesinin en tepesinde yazan Leandro Paredes'in transferinde sona geldi. Sarı kırmızılılar PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Arjantinli oyuncunun kararını bekleyen sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.