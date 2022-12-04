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Gençlerbirliği büyük hüsran yaşıyor

1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti sürüyor. Başkent ekibi ligde oynadığı son 13 maçta 10 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

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Haber Merkezi AA
Gençlerbirliği kaç maçtır kazanamıyor?
Gençlerbirliği küme düşme hattı içerisinde yer alıyor.

Gençlerbirliği, 16. hafta mücadelesinde konuk olduğu Bodrumspor'a 2-0 yenilerek kötü gidişata son veremedi.

Bu sonuçla üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 13 maçta 10 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, bu 13 maçlık süreçte Pendikspor, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, Manisa FK, Eyüpspor, Altay, Çaykur Rizepsor ve Bodrumspor'a mağlup olurken; Göztepe, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

Ligdeki tek galibiyetini 2. haftada konuk olduğu Dyorex Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, sezonun açılış haftasında Altınordu ile berabere kalmıştı.

1. Lig'in 7. haftasını bay geçen başkent temsilcisi, 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Mustafa Dalcı kötü gidişatı duramadı

Kırmızı-siyahlılar, 25 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine getirilen Niyazi Akdaş'ın ikinci döneminde henüz galibiyetle tanışamadı.

Gençlerbirliği, yeni yönetim döneminde sahadan 8 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Transfer yasağı bulunduğu için genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, 17. hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek.

Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde çıktığı üç maçı da kaybeden başkent ekibi, ara transfer döneminde yasağı kaldırıp, kadrosunu güçlendirerek ligde kalmayı hedefliyor.

Bodrumspor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO)
ÖZGÜN
Bodrumspor 2-0 Gençlerbirliği Maç Özeti İzle (VİDEO)


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