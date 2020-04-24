SÜPER LİG

Gerson Rodrigues için Fenerbahçe açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gerson Rodrigues'in Fenerbahçe'den teklif almadığını belirtirken, oyuncu ile sözleşme uzatmak istediklerini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Gerson, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Gerson, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'e transfer teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. Başkent ekibinin Başkanı Mert, söz konusu iddiayı yalanladı.

"Fenerbahçe'den gelen teklif yok"


Ajansspor'a konuşan Mert, "Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var" dedi.

  • Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödedi. Öte yandan Gerson, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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