Ghezzal'ın alternatifi belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar dış transferin yanında geçen sene kadrosunda kiralık olarak forma giyen ve sezona damga vuran Rachid Ghezzal’ı da elinde tutmak istiyor. Ancak hem İngiliz ekibi Leicester City’nin hem de Cezayirli oyuncunun talepleri oldukça yüksek. Siyah-beyazlılar, Ghezzal’de oluşabilecek bir olumsuzluk ihtimaline karşı B planını hazır tutuyor.

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre, Beşiktaş, geçen sezon Spezia’da kiralık olarak forma giyen ama sezon sonunda bonservisi alınan Daniele Verde ile ilgileniyor.

Beşiktaş’ın 25 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu için 2 milyon euroluk teklif hazırladığı belirtildi.

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İtalyan kulübü, Verde’nin bonservisini sezon sonunda AEK’dan 600 bin euro karşılığında almıştı. Geçen sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bunların 14’üne ilk 11’de başlarken 8 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

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Dzeko'da dev rakipler

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan oyunculardan Edin Dzeko için İtalya basınından, flaş iddia geldi.

Sport MediaSet’in haberine göre; Roma ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlı takımın yanı sıra Juventus ve Inter’in de devrede olduğu belirtildi.

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