Giresunspor Başkanı Yamak depremde hayatını kaybeden Bolat'ın ailesini ziyaret etti

Yamak, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Bolat'ın Yağlıdere ilçesi Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarına çiçek bırakıp dua etti. Bolat'ın Palaklı mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Yamak, baba Fahrettin ve anne Fatma Bolat'a taziyelerini iletti.