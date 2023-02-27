Giresunspor Başkanı Yamak depremde hayatını kaybeden Bolat'ın ailesini ziyaret etti

Başkan Yamak ve Baba Bolat.
Giresunspor'un geçtiğimiz günlerde yeni başkanı olan Nahid Yamak, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalsporlu futbolcu Saruhan Bolat'ın ailesine ziyarette bulundu.
Yamak, bazı yönetim kurulu üyeleriyle Bolat'ın Yağlıdere ilçesi Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarına çiçek bırakıp dua etti. Bolat'ın Palaklı mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Yamak, baba Fahrettin ve anne Fatma Bolat'a taziyelerini iletti.
Giresunspor altyapısından yetişen Bolat'ın adı Giresunspor'un altyapı tesisine verilmişti.