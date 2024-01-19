'Gol Atan Cepheye' belgelesinde ağlatan bayrak detayı

Kıbrıs Türklüğünün EOKA saldırıları karşısında var olma mücadelesini futbolun penceresinden anlatan 'Gol Atan Cepheye' belgeselinde canlı tanıkların hikayeleri ekrana geliyor.
İlk Bölümde Mağusa Türk Gücü eski futbolcu ve yöneticisi emekli öğretmen Dinçer Raif’in çocukken İngiliz hegemonyası altında büyükannesi ile yaşadığı Türk bayrağı hatırası Kıbrıs Türklerinin Müslüman Türk kimliklerini nasıl koruduklarını gösteren örneklerden biri olarak ekrana yansıdı. İlk bölümünde yer alan Türk bayrağı sahnesi göz yaşarttı.
Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılına özel olarak hazırlanan ve Kıbrıs Türklerinin bilinmeyen hikayesini anlatan Gol Atan Cepheye Belgeselinin 2. Bölümü 19 Ocak Cuma saat 20.00’da ve 21 Ocak Pazar saat 10.05 itibarilyle TRT Belgesel kanalında izlenebilecek.