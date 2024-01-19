'Gol Atan Cepheye' belgelesinde ağlatan bayrak detayı

İlk Bölümde Mağusa Türk Gücü eski futbolcu ve yöneticisi emekli öğretmen Dinçer Raif’in çocukken İngiliz hegemonyası altında büyükannesi ile yaşadığı Türk bayrağı hatırası Kıbrıs Türklerinin Müslüman Türk kimliklerini nasıl koruduklarını gösteren örneklerden biri olarak ekrana yansıdı. İlk bölümünde yer alan Türk bayrağı sahnesi göz yaşarttı.