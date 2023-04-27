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Spor

Gol krallığına koşan Ahmet Arslan Süper Lig yolunda

Kasımpaşa ve Samsunspor, Almanya'da Dynamo Dresden forması giyen Ahmet Arslan'ı takibe aldı.

10:25 . 27/04/2023 Perşembe
DHA
Ahmet Arslan'ın güncel piyasa değeri 500 bin euro

Ahmet Arslan'ın güncel piyasa değeri 500 bin euro

Almanya 3. Ligi'nde Dynamo Dresen ile Bundesliga 2'ye yükselme yarışı veren Ahmet Arslan, takımına yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 29 yaşındaki 10 numara, bu sezon görev aldığı 31 maçta; 20 gol atıp, 9 asist yapmayı başardı.


Ligde 4. sırada olan Dresden, ilk 3 sırayla arasındaki 4 puan farkı kapatmak için mücadele veriyor.


Krallık yarışında zirvede

Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon attığı 20 golle krallık yarışında da ilk sırada yer aldı. Takımının bu sezon oynadığı 33 maçın 31'inde görev alan golcü oyuncu, bu maçların tamamına ilk 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda 2 bin 672 dakika sahada kalarak takımının en çok süre bulan ikinci futbolcusu oldu.



Kasımpaşa ve Samsunspor takipte

29 yaşındaki 10 numara için Süper Lig ekipleri de takibini sürdürüyor. Bonservisi Bundesliga 2 ekiplerinden Holsten Kiel’de olan tecrübeli futbolcuyu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa takibe aldı. Öte yandan ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'un da da Ahmet'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.






#Almanya 3. Ligi
#Dynamo Dresden
#Ahmet Arslan
18 dakika önce
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