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Göztepe'nin yeni transferi Oussama Tannane antrenmanda sakatlandı

Transfer döneminin açılmasının ardından takımlar, oyuncuları kadrolarına katmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin geçtiğimiz hafta kadrosuna kattığı Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane, antrenmanda sakatlandı.

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Haber Merkezi İHA
Göztepenin yeni transferi Oussama Tannane antrenmanda sakatlandı
Oussama Tannane, Vitesse'den transfer edilmişti.

Göztepe, geçtiğimiz hafta sonunda 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane’yi kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Antrenmanda sakatlandı

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor’a karşı oynanan mücadelede lisansının çıkmaması nedeniyle kadroda yer almayan Tannane, takımla birlikte antrenmanlarına devam ediyordu. 12 Ocak itibariyle lisansı çıkan Faslı oyuncu, antrenman esnasında ayak bileğine darbe alarak sakatlandı.

  • Göztepe, bağ yaralanması tespit edilen Tannane’nin tedavisine başlandığını duyurdu.
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