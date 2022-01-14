Göztepe'nin yeni transferi Oussama Tannane antrenmanda sakatlandı

Göztepe, geçtiğimiz hafta sonunda 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane’yi kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Antrenmanda sakatlandı
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor’a karşı oynanan mücadelede lisansının çıkmaması nedeniyle kadroda yer almayan Tannane, takımla birlikte antrenmanlarına devam ediyordu. 12 Ocak itibariyle lisansı çıkan Faslı oyuncu, antrenman esnasında ayak bileğine darbe alarak sakatlandı.
- Göztepe, bağ yaralanması tespit edilen Tannane’nin tedavisine başlandığını duyurdu.
#SağlıkRaporu: Oyuncumuz Oussama Tannane'nin, takım antrenmanında darbeye bağlı ayak bileği yaralanması sonucu oluşan bağ yaralanması tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır.#Göztepe pic.twitter.com/lyTsO9QKPb
#SağlıkRaporu: Oyuncumuz Oussama Tannane'nin, takım antrenmanında darbeye bağlı ayak bileği yaralanması sonucu oluşan bağ yaralanması tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır.#Göztepe pic.twitter.com/lyTsO9QKPb— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 14, 2022